تعليم "رجال ألمع" جاهز لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عن بعُد

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في المراحل الدراسية الثلاث خلال أول أيام الفصل الثاني لعام 1442هـ

أنهت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع استعداداتها لعودة «15771» طالباً وطالبة عن بعُد في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ.

وأشاد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري بقرار القيادة الرشيدة -حفظها الله- في استمرار الدراسة عن بعُد فصلاً دراسياً ثانياً عبر منصة مدرستي حفاظاً على سلامة منسوبي التعليم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن تعليم رجال ألمع شرع منذ وقتٍ مبكر في الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ووضع الخطط الإجرائية مع الأقسام المعنية بالميدان التعليمي ومن خلال مركز الدعم الفني بالإضافة لاستكمال استلام وفرز وترحيل المقررات الدراسية وفق خطة مجدولة تضمن وصول كافة المقررات الدراسية لجميع مدارس المحافظة.

وأكد بأن إدارة التعليم لا تدخر جهداً في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات من خلال سلسلة من الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية ودراسة احتياجات الميدان وحل كافة الإشكالات التي تعترض الميدان ليتمكن الجميع من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن استمرار "الدراسة عن بُعد" حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442هـ في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة على أن تقيّم لجنة مختصة الوضع ما بعد الأسبوع العاشر.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي رجال ألمع تعليم رجال ألمع عسير