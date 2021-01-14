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مصراوي Masrawy

تونس- (بي بي سي):

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة خلال اجتماع مع اللجنة العلمية التونسية إنه يجب "استعجال توريد اللقاحات واختيار الأمثل...القرار علمي وليس سياسيا".

وأعلنت تونس عن حملة تطعيم خلال الربع الثاني من عام 2021 وتكثف اتصالاتها الدبلوماسية للحصول على حصص من اللقاحات.

ومنحت السلطات التونسية ترخيصا للقاح فايزر/بايونتيك الأمريكي الألماني.

وقال مدير معهد باستور الهاشمي الوزير إن طلبا لشراء مليوني جرعة أرسل، ومن المنتظر وصول الدفعة الأولى خلال الربع الثاني وستمنح مجانا للمواطنين.

وتجري تونس محادثات مع الطرف الروسي للحصول على لقاح سبوتنيك-في، وفقا لوزير الصحة فوزي مهدي.

وفي الجزائر طلبت السلطات شراء دفعات من اللقاحات من روسيا والصين.

ومن المنتظر أن تصل الدفعات الأولى من اللقاح الروسي نهاية هذا الشهر على أن تبدأ إثر ذلك حملة التطعيم، وفقا لوزير الصحة الجزائري.

وسجلت الجزائر منذ بداية الوباء أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس من بينها 2800 وفاة.

بينما تواجه تونس، التي يبلغ فيها عدد السكان 11.7 مليون نسمة، أزمة مع استفحال انتشار الوباء الذي أصيب به أكثر من 168 ألف شخص وتوفي به أكثر من 5400 شخص آخر.

وفي إسرائيل تحقّق السلطات مع موظف في وزارة الصحة يشتبه بأنه تحايل على صديقته السابقة، وأجبرها دون مبرر طبي على التزام الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا أربع مرات، وفق ما أفادت به الشرطة الخميس.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها تشتبه في أن الرجل، وهو مواطن في الـ35 من شمالي إسرائيل، "أرسل في أربع مرات منفصلة رسائل إلى هاتف صديقته السابقة، تطلب منها البدء فورا بعزل نفسها صحيا بعد مخالطتها مريضاً مصابا بفيروس كورونا، من دون أن تكون قد التقت بهذا المريض فعلا".

وأضاف البيان أن المشتبه به وهو "موظف خارجي يعمل في أحد مراكز الاتصال في وزارة الصحة"، سُلّم إلى وزارة العدل قبل توجيه إصدار لائحة اتهام محتملة له.

وعلى صعيد ذي صلة عبّر مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت الخميس عن مخاوفه من أن يؤدي تصنيف الولايات المتحدة لحركة الحوثي في اليمن جماعة إرهابية إلى "تأثير سلبي" على توصيل المساعدات الحيوية للمدنيين الذين يعانون الجوع والمرض.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد عن هذه الخطوة التي ستضمن عقوبات تشمل الحركة وثلاثة من قياداتها، وسينفذ التصنيف في 19 يناير آخر يوم كامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب في السلطة.