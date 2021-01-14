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مليونا شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

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مليونا شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا مليونا شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

10:00 م الخميس 14 يناير 2021

تل أبيب- (أ ف ب):

انهت إسرائيل الخميس تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد المستجد بعد أن تم حقن ممرضة تعمل في حضانة وسط البلاد، في حضور رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتلقت الممرضة الجرعة الأولى من اللقاح، وحملت بيدها لافتة كتب عليها "أنا المليون الثاني".

وأكد نتانياهو أن إسرائيل ستكون "أول دولة تخرج من أزمة كورونا".

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد انطلقت في 19 ديسمبر المنصرم، بخطى حثيثة من قبل رئيس الوزراء الذي كان أول شخص يحصل على اللقاح.

وتلقى نتانياهو الذي يخوض حملة انتخابية راهنا، الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، مباشرة على شاشة التلفزيون.

وجدد نتانياهو قوله الخميس "نرى النور في نهاية النفق"، داعيا الإسرائيليين إلى "احترام تعليمات السلامة".

وكانت الدولة العبرية قد أعلنت مطلع يناير قدرتها على الانتهاء من تطعيم مليوني شخص بجرعتين من لقاح فايزر/بايونتيك، مع حلول نهاية هذا الشهر.

لكن حتى الخميس، حصل 150 ألف شخص فقط على جرعتي اللقاح.

وأحصت إسرائيل التي تخضع حاليا للإغلاق الشامل الثالث نحو 524 ألف إصابة، وأكثر من 800 وفاة.

ورغم الإغلاق، تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية الكشف عن تسعة آلاف إصابة جديدة.

وعبرت الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة فيروس كورونا بحلول مارس، قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه.

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