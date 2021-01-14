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رويترز: فرنسا تقدم موعد حظر التجول لمكافحة انتشار كورونا

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رويترز: فرنسا تقدم موعد حظر التجول لمكافحة انتشار كورونا رويترز: فرنسا تقدم موعد حظر التجول لمكافحة انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

09:57 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الخميس أن ستقدم موعد حظر التجول بأنحاء البلاد، حسبما أعلنت وكالة رويترز.

وأضاف أن موعد حظر التجول سيبدأ من السادسة مساء بدلا من الثامنة ولمدة 15 يوما على الأقل، وذلك في مسعى لمكافحة انتشار على نحو أفضل.

وصرح بأن فرنسا لا تحتاج إلى فرض العزل العام في الوقت الراهن، وأنها قد تلجأ إلى هذا الإجراء إذا خرجت الجائحة عن السيطرة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 69 ألف شخص في فرنسا حتى الآن، في سابعة أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم.

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