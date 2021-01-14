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المكسيك تقترح منع مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض قيود على مشاركات بعض المستخدمين

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المكسيك تقترح منع مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض قيود على مشاركات بعض المستخدمين المكسيك تقترح منع مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض قيود على مشاركات بعض المستخدمين

مصراوي Masrawy

09:50 م الخميس 14 يناير 2021

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن بلاده تعتزم تقديم اقتراح إلى اجتماع مجموعة الدول العشرين، يحظر على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تدير شبكات تواصل اجتماعي من فرض قيود على مشاركات مستخدمين محددين.

وأضاف أن الرئيس المكسكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمر حكومته بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي، ودول العالم التي تعارض قيام شبكات التواصل الاجتماعي بفرض قيود على مشاركات بعض المستخدمين، لتطوير اقتراح مشترك للتعامل مع هذا الموضوع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

وقال الرئيس المكسيكي في المؤتمر الصحفي إنه يعارض مثل هذه القيود لأنها تعتبر شكلا من أشكال الرقابة وتقييدا للحريات الفردية.

كان العديد من شبكات التواصل الاجتماعي قد فرضت حظرا على مشاركات الرئيس الأمريكي دونالد بدعوى أنها تحرض على العنف وانتهاك القانون، بسبب إصراره على اعتبار انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بادين، مزورة.

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