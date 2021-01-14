أخبار عاجلة

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
كولومبيا: وزير الدفاع في العناية المركزة إثر إصابته بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. وزيرا الآثار والأوقاف يصلان أسوان للمشاركة في احتفالات العيد القومي

Print
صور.. وزيرا الآثار والأوقاف يصلان أسوان للمشاركة في احتفالات العيد القومي صور.. وزيرا الآثار والأوقاف يصلان أسوان للمشاركة في احتفالات العيد القومي

مصراوي Masrawy

09:44 م الخميس 14 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

وصل إلى مطار أسوان الدولي، مساء اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمشاركة في احتفالات أسوان بعيدها القومي ، واليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي.

ويفتتح الدكتور خالد العنانى، غدا الجمعة معبد إيزيس بعد ترميمه كما يتفقد برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل الجارية فى مدينة أسوان ، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة والسوق السياحي وحديقة بلازا درة النيل.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالمسجد الجامع بمدينة أسوان، ويعقد لقاء مع الأئمة بحضور محافظ أسوان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية