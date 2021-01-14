صور.. وزيرا الآثار والأوقاف يصلان أسوان للمشاركة في احتفالات العيد القومي

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أسوان – إيهاب عمران:

وصل إلى مطار أسوان الدولي، مساء اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمشاركة في احتفالات أسوان بعيدها القومي ، واليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي.

ويفتتح الدكتور خالد العنانى، غدا الجمعة معبد إيزيس بعد ترميمه كما يتفقد برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل الجارية فى مدينة أسوان ، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة والسوق السياحي وحديقة بلازا درة النيل.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالمسجد الجامع بمدينة أسوان، ويعقد لقاء مع الأئمة بحضور محافظ أسوان.