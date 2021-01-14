"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى

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البواردي أشاد بجهود "الصحة" ودعم القيادة للإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

عقد المجلس المحلي بمحافظة شقراء اجتماعه الثاني برئاسة محافظ شقراء رئيس المجلس عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور وكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان.

وفي بداية الاجتماع، رحب المحافظ ‏بأعضاء المجلس، واستهل كلمته بالإشادة بجهود وزارة الصحة والجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا، من خلال اتخاذها جميع التدابير والاحترازات الصحية الوقائية للحد من انتشار الجائحة، في ظل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان أهمها: استعراض تفعيل برنامج المدن الصحية ومناقشة العمل على تأسيس لجنة لشؤون الأسرة بالمحافظة، كما تم طرح مشروع دراسة الاحتياجات التنموية لمحافظات منطقة الرياض والاستفادة من مخرجات الدراسة.

وتضمن الاجتماع مناقشة توسعة وتطوير مستشفى شقراء العام واحتياج مبنى الجامعة والمخططات المجاورة إلى شبكة المياه والصرف الصحي، وكذلك متابعة ما تم بشأن ‏إعادة ترميم قصر السبيعي التاريخي مع وزارة الثقافة، واتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، شكر البواردي الأعضاء على حضورهم، وتفاعلهم مع الموضوعات المطروحة للنقاش.

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