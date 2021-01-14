"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند

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سجلت بنغلاديش 813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 525723 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7849 حالةً.

كما سجلت ميانمار 605 إصابات جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2912 حالةً.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 271 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11262 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 69 حالةً.بنغلاديش ميانمار تايلاند فيروس كورونا الجديد