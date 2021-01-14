بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة

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طرد "عبدالحميد" مبكراً ساهم في تقدم الضيوف

ألحق فريق أبها الهزيمة الأولى بمضيفه الاتحاد بعد 11 مباراة لم يعرف فيها طعم الهزيمة بتغلبه عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة صعد فريق أبها مركزين على سلم الترتيب ليصبح بالمركز السادس برصيد 20 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 21 بالمركز الخامس.

منذ البداية وجد مدرب فريق الاتحاد نفسه مضطرًا إلى إجراء تعديل على خط دفاعه بعدما أشهر حكم المباراة فيصل البلوي البطاقة الحمراء تجاه اللاعب سعود عبدالحميد بعد العودة لـVAR نتيجة تدخله العنيف على الأسترالي قودوين (10).

حالة النقص العددي سمحت للضيوف بالتقدم على مناطق أصحاب الضيافة من خلال شن هجمات متعددة على مرمى الحارس البرازيلي غروهي عن طريق إرسال الكرات العرضية من على الأجناب لكنه فشل في اختراق دفاع الاتحاد الذي استبسل لاعبيه في إبعاد تلك الكرات.

وجاءت أخطر الفرص لفريق أبها في الدقيقة (37) حين نجح غروهي في المحافظة على حظوظ فريقه في اللقاء عندما تصدى ببراعة لتسديدة السويدي كارلوس ستراندبيرج من داخل منطقة الجزاء، ثم ضاعت فرصة لا تعوض للضيوف حينما تلقى الأسترالي غودوين كرة طولية داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه لكنه تسرع في تسديد الكرة خارج الخشبات الثلاث مضيعًا على فريقه فرصة هدف محقق عند الدقيقة (41).

دخل لاعبو الاتحاد الشوط الثاني بحثًا عن هدف التقدم وضغط بشكل كبير على مرمى الضيوف منذ البداية ولكن المفاجأة جاءت بحصول الضيوف على ركلة جزاء.

ولاح الأمل لفريق أبها عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة صالح العمري من قِبل مهند الشنقيطي داخل المنطقة، لكن كريم عواضي فشل في ترجمتها داخل الشباك بعدما تألق غروهي بالتصدي لتسديدته ببراعة (65).

وواصل الحارس البرازيلي تألقه وأنقذ فريقه من هدف محقق إثر تصديه لتسديدة أمين عطوشي عند الدقيقة 74، وعاد الحارس البرازيلي مجددًا ليحافظ على نظافة شباكه بعد أن تصدى لرأسية صالح العمري (75).

أثمرت السيطرة أبها هدفًا عندما تلقى السويدي كارلوس ستراندبيرج كرة طولية داخل منطقة الجزاء تسلل على إثرها في غفلة من دفاع الاتحاد لينفرد بالحارس ويسدد الكرة من فوقه داخل الشباك (88).

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