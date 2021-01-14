اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

انتهى رجال الحماية المدنية من عملية التبريد لمنع تجدد حريق اندلع داخل مخبز بلدي بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

وحصل "مصراوي" على صور ترصد الآثار الناتجة عن الحريق. اللون الأسود بات المسيطر على أرجاء المخبز. رائحة الدخان تطبق على المكان.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخبز بمنطقة مكتب الصحة القديم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس قطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في طاولات خشبية داخل مخبز ملك صلاح نصر 45 سنة، والواقع بشارع جوهر القائد المتفرع من شارع آثار سقارة.

وامتدت النيران إلى "تنك" سولار إلا أن رجال الدفاع المدني أنقذوا المنطقة من كارثة بحرفية تامة وذلك باستخدام "تنك رغاوي".

وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات وجاري تنفذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.