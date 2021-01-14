أخبار عاجلة

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
كولومبيا: وزير الدفاع في العناية المركزة إثر إصابته بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة

Print
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة

مصراوي Masrawy

09:32 م الخميس 14 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، منتخب البحرين لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة ، والتي انطلقت مساء أمس، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبا .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار:" وصل البحريني وعددهم 28 راكبا على الطائرة المصرية القادمة من المنامة، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البعثة، تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة".

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين، فور نزول المنتخب من الطائرة، وخرج الفريق من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية