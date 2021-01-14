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وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل

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وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل

مصراوي Masrawy

09:37 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن نحو 20 ألف مهاجر يهودي وصلوا إلى إسرائيل عام 2020 قادمين من 70 دولة.

وأكدت أن 162 إثيوبيا من يهود الفلاشا وصلوا اليوم الخميس قادمين من أديس أبابا إلى إسرائيل.

وبسبب تفشي وباء كورونا سيتم إخضاع المهاجرين الجدد للحجر الصحي أسبوعين، ثم نقلهم لمركز استيعاب خاص قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا إن رؤية هؤلاء الوافدين الجدد إلى إسرائيل تثيرني بشكل كبير وهذا يمنحني القوة لمواصلة العمل.

وكانت قد وصلت إلى إسرائيل هذا الصباح طائرة هي الخامسة منذ بدء عملية "تسور إسرائيل" ضمن خطة حكومية إسرائيلية لاستقدام 3000 يهودي من الفلاشا.

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