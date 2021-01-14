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ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا

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ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

09:14 م الخميس 14 يناير 2021

إرفورت- (د ب أ):

أرجأت ولاية تورينجن الألمانية الانتخابات البرلمانية الجديدة التي كان مزمعا إجراؤها في الخامس والعشرين من أبريل المقبل، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه قادة أحزاب اليسار والاشتراكي الديمقراطي والخضر والمسيحي الديمقراطي، في إرفورت مساء اليوم الخميس.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات في الولاية في نفس موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل.

ومنذ مارس الماضي، يترأس بودو راميلوف الائتلاف الحاكم في الولاية الذي يضم حزب اليسار والحزب الاشتراكي وحزب الخضر، ويعتمد هذا الائتلاف على دعم أصوات من كتلة الحزب المسيحي المعارض.

وكان حزب اليسار والاشتراكي والخضر قد تفاهموا على تعاون محدود و إجراء انتخابات جديدة لإنهاء أزمة حكومية مستمرة على مدار أسابيع. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في موعدها العادي في 2024.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية تورينجن تسجل أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام على مستوى ألمانيا.

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