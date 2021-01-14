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بلغاريا: تحديد 4 أبريل المقبل لاجراء انتخابات برلمانية

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بلغاريا: تحديد 4 أبريل المقبل لاجراء انتخابات برلمانية بلغاريا: تحديد 4 أبريل المقبل لاجراء انتخابات برلمانية

مصراوي Masrawy

09:09 م الخميس 14 يناير 2021

صوفيا-(د ب ا):

حدد الرئيس البلغاري رومين راديف الرابع من شهر ابريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية .

جاء ذلك في خطاب موجه إلى الأمة،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وحث الرئيس البلغاري المشرعين على تعديل قانون الانتخابات والسماح بالتصويت بالبريد للبلغاريين المقيمين بالخارج.

كما دعا السلطات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية نظرا لأنها تطبق التصويت الآلي ولضمان السلامة وسط الوباء.

وسوف يستخدم البلغاريون التصويت الآلي في جميع أنحاء البلاد لأول مرة، وتم اختبار التصويت الآلي في مراكز اقتراع مختارة في الانتخابات السابقة.

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