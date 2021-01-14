إردوغان يتلقى جرعة من لقاح مُضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

يتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرعة لقاح مضاد لكورونا، بعد اجتماع لحزب العدالة والتنمية مساء اليوم الخميس، حسبما صرّح المتحدث باسم الحزب.

وقال إن عملية التطعيم ضد كورونا ستبدأ اليوم الخميس.

وبدأت تركيا تلقيح الأطقم الطبية اليوم بلقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، فيما تطلق برنامج تطعيم على مستوى البلاد من المرض الذي أودى بحياة ما يربو على 23 ألف تركي.

وسجلت تركيا أكثر من 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ مارس، ولا تزال تسجل نحو عشرة آلاف إصابة و170 وفاة يوميا بعد شهر من فرض إجراءات العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول ليلي.

وفي مستشفى أبحاث في اسطنبول تم تجهيز 30 عيادة للتطعيم باللقاح. وحصل أفراد الأطقم الطبية الذين سجلوا أسماءهم عبر الإنترنت على الجرعة الأولى وظلوا تحت الملاحظة لفترة وجيزة قبل المغادرة. وسيتلقون جرعة ثانية بعد 28 يوما.