أخبار عاجلة

إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين -
الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيقاف 14 مكتبًا هندسيًا مخالفًا في مكة المكرمة

Print
إيقاف 14 مكتبًا هندسيًا مخالفًا في مكة المكرمة إيقاف 14 مكتبًا هندسيًا مخالفًا في مكة المكرمة
إدارة التخطيط العمراني نفذت 35 جولة رقابية

إيقاف 14 مكتبًا هندسيًا مخالفًا في مكة المكرمة

كشفت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة، عن إيقاف 14 مكتباً هندسياً

مخالفاً، واعتماد مكتبين هندسيين.

وأشارت الإدارة إلى أنها قامت بتنفيذ 35 جولة رقابية، أسفرت عن ضبط سبع مخالفات بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة، خلال الفترة من تاريخ 1-3-1442هـ حتى 1-6-1442هـ.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والحدّ من مخالفات المكاتب الهندسية.

وتقوم وحدة المكاتب الهندسية، بأمانة العاصمة المقدسة، بالعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتنظيم الإجراءات وتأهيل المكاتب وفقاً

لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة.

وتسعى كذلك إلى رفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص، قبل

إرسال المعاملات إلى الأمانة؛ وذلك للحد من تكرار الملاحظات، وبلوغ أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يليق بالعاصمة المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن

الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا

الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين

الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين

شبكة عيون الإخبارية