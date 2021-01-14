إيقاف 14 مكتبًا هندسيًا مخالفًا في مكة المكرمة

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إدارة التخطيط العمراني نفذت 35 جولة رقابية

كشفت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة، عن إيقاف 14 مكتباً هندسياً

مخالفاً، واعتماد مكتبين هندسيين.

وأشارت الإدارة إلى أنها قامت بتنفيذ 35 جولة رقابية، أسفرت عن ضبط سبع مخالفات بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة، خلال الفترة من تاريخ 1-3-1442هـ حتى 1-6-1442هـ.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والحدّ من مخالفات المكاتب الهندسية.

وتقوم وحدة المكاتب الهندسية، بأمانة العاصمة المقدسة، بالعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتنظيم الإجراءات وتأهيل المكاتب وفقاً

لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة.

وتسعى كذلك إلى رفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص، قبل

إرسال المعاملات إلى الأمانة؛ وذلك للحد من تكرار الملاحظات، وبلوغ أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يليق بالعاصمة المقدسة.