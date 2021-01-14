أحمد سمير رئيسا لاقتصادية النواب.. وفرغلي وسليمان للوكالة.. ودياب لأمانة السر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انتخبت اللجنة الاقتصادية، أحمد سمير رئيسا، وأحمد فرغلي ومحمد السيد سليمان لمنصب الوكيلين، ولمنصب أمين السر أحمد دياب

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل.

و أضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية و الخبرة و التخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعى اختيار الأكبر سنا".​