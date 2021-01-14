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"بعيد عن الأدوية".. مُتحدث الصحة يكشف تفاصيل حريق ورشة الطبي

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"بعيد عن الأدوية".. مُتحدث الصحة يكشف تفاصيل حريق ورشة التموين الطبي "بعيد عن الأدوية".. مُتحدث الصحة يكشف تفاصيل حريق ورشة الطبي

مصراوي Masrawy

11:48 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم السيطرة على حريق محدود نشب في ورشة دهانات الأثاث الخشبي بالورشة المركزية للتموين الطبي بوزارة الصحة صباح اليوم الخميس، دون خسائر في الأرواح.

وشدد "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، على أن الحريق لم يطل مخازن الأدوية، وهيّ مؤمنة بالكامل ولم يمسسها أي ضرر، لافتًا إلى أن الحريق لم يتعد خارج نطاق ورشة دهانات الأثاث الخشبي.

وأوضح متحدث الصحة، أنه يتم الآن حصر الخسائر المادية التي خلفها الحريق ومعرفة أسبابه.​

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