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شاهد.. "بيئة مكة" تردم بئرًا مكشوفة تُشكّل خطورة في مزدلفة

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بمشاركة الضبط الأمني والدفاع المدني والإمارة والبلدية

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نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، في ردم بئـر مكشوفة بمزدلفة، حيث كانت تُشكّل خطورة بالغة.

جاء ذلك بعد وقوف مدير قسم المياه ورئيس لجنة الآبار الأهلية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، المهندس سمير السليهبي، مع ممثلي الجهات المعنية، على الموقع.

وقد تم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص وهي "الضبط الأمني والدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية".

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام "بلاغات"، للإبلاغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية، الذي يخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعه الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف: يجب على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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وزارة البيئة والمياه والزراعة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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