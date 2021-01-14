أخبار عاجلة

"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 مليارات دولار.. "رويترز" تتحدث عن مشروع ضخم للهيدروجين في "نيوم"

Print
5 مليارات دولار.. "رويترز" تتحدث عن مشروع ضخم للهيدروجين في "نيوم" 5 مليارات دولار.. "رويترز" تتحدث عن مشروع ضخم للهيدروجين في "نيوم"
استعان بـ"لازارد" لتقديم المشورة وينتج أمونيا خضراء.. تصدير وملكية متساوية

5 مليارات دولار..

قال مصدران مطلعان في تصريح لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن مشروعاً ضخماً للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار، في منطقة نيوم الاقتصادية ، استعان بشركة "لازارد" المالية لتقديم المشورة.

وأوضح المصدران أن المشروع "يضم شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم"، ولفتا إلى أن "لازارد، التي قدمت المشورة لأرامكو السعودية بطرحها الأولي في عام 2019، خاطبت بنوكاً لقياس مدى إقبالها على المشروع".

ووفقاً لـ"رويترز"، قالت الشركات الثلاث في يوليو الماضي، إن "المشروع سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإنه مملوك بالتساوي".

وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم يوم الأحد الماضي مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقاً".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم"، وشرح أن مدينة "ذا لاين" ستكون فيها "صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية".

وقال إنه "يمكن قضاء الحوائج بمدة مشي 5 دقائق في ذا لاين، كما أن تكلفة البنية التحتية فيها أقل بنسبة 30%، بينما جودة الخدمات أعلى بنسبة 30%، وبطاقة متجددة 100%".الهيدروجين نيوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"نزاهة" السعودية تفصح عن 5 قضايا تنطوي على فساد مالي

"نزاهة" السعودية تفصح عن 5 قضايا تنطوي على فساد مالي

شبكة عيون الإخبارية