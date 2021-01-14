أخبار عاجلة

"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

روسي يجدد منازل المحاربين القدامى تكريما لهم

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيضانات عارمة في إندونيسيا

فيضانات عارمة في إندونيسيا

الأسد يقلد وساما رفيعا لثانية أقدم مسؤولة على رأس عملها في سوريا

الأسد يقلد وساما رفيعا لثانية أقدم مسؤولة على رأس عملها في سوريا

لودريان يقول إن إيران تعمل على بناء قدرات نووية وظريف يرد

لودريان يقول إن إيران تعمل على بناء قدرات نووية وظريف يرد

رد فعل سائق لحظة سقوط رجل مسن فقد وعيه في شارع ثلجي في روسيا

رد فعل سائق لحظة سقوط رجل مسن فقد وعيه في شارع ثلجي في روسيا

شبكة عيون الإخبارية