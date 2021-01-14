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أحمد موسى: صحف المعارضة حظيت بمساحة كبيرة في عهد صفوت الشريف

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أحمد موسى: صحف المعارضة حظيت بمساحة كبيرة في عهد صفوت الشريف أحمد موسى: صحف المعارضة حظيت بمساحة كبيرة في عهد صفوت الشريف

مصراوي Masrawy

03:15 ص الخميس 14 يناير 2021

نعى الإعلامي أحمد موسى، الراحل صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشوري الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".
وكتب موسى:" رحم الله الراحل صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشوري الأسبق، الذي أسس مدينة الإنتاج الإعلامي وكانت على يديه بداية تطوير التليفزيون المصري".
وتابع موسى أن الشريف أسس النيل والقنوات الإقليمية وظهرت في عهده القنوات الخاصة، وأن صحف المعارضة والتي حظيت بمساحة كبيرة من الرأي الآخر .
واختتم الإعلامي أحمد موسى، خالص العزاء لكل أفراد أسرته.
توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.

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