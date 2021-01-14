بتكلفة 360 مليارا.. 9 معلومات عن المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

واطلع الرئيس يطلع على الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن المشروع على النحو التالي:

- شركة "سيمنز" العالمية هي القائمة على المشروع.

- إجمالي أطوال المشروع حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية.

- التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٣٦٠ مليار جنيه.

- المشروع يربط مدينة العين السخنة بالعلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- عدد المحطات ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم.

- يستغرق تنفيذ المشروع مدة زمنية قدرها عامين.

- يمثل خط القطار الكهربائي الجديد إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة.

- يربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية.

- يعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.