أخبار عاجلة

"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بتكلفة 360 مليارا.. 9 معلومات عن المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع

Print
بتكلفة 360 مليارا.. 9 معلومات عن المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع بتكلفة 360 مليارا.. 9 معلومات عن المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح اليوم، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

واطلع الرئيس يطلع على الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن المشروع على النحو التالي:

- شركة "سيمنز" العالمية هي القائمة على المشروع.

- إجمالي أطوال المشروع حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية.

- التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٣٦٠ مليار جنيه.

- المشروع يربط مدينة العين السخنة بالعلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- عدد المحطات ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم.

- يستغرق تنفيذ المشروع مدة زمنية قدرها عامين.

- يمثل خط القطار الكهربائي الجديد إضافة كبيرة لمنظومة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة.

- يربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية.

- يعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

شبكة عيون الإخبارية