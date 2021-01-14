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زعيم الأقلية بالشيوخ: يجب الدعوة لجلسة طارئة لمحاكمة على جرائمه

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زعيم الأقلية بالشيوخ: يجب الدعوة لجلسة طارئة لمحاكمة ترامب على جرائمه زعيم الأقلية بالشيوخ: يجب الدعوة لجلسة طارئة لمحاكمة على جرائمه

مصراوي Masrawy

01:22 ص الخميس 14 يناير 2021

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مساء الأربعاء، إن محاكمة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، يمكن أن "تبدأ على الفور" إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.
وأكد شومر في بيان، نقلته الشبكة الأمريكية، أن المحاكمة يمكن أن تبدأ على الفور في مجلس الشيوخ، بموافقة زعيم الأغلبية الحالي في مجلس الشيوخ على عقد مجلس الشيوخ لجلسة طارئة.
وشدد في بيانه على ضرورة عقد المحاكمة بمجلس الشيوخ، لإدانة ترامب على جرائمه التي ارتكبها، ولضمان منعه من الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى.
وقال إن ترامب حرض على العنف ضد سعيًا للبقاء في السلطة وهذا أمر يجب عدم التساهل بشأنه، مضيفًا أنه رغم جهود ترامب والمتمردين فإن الولايات المتحدة كانت وستبقى ديمقراطية إلى الأبد.
وبات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب، الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وقبل أسبوع من مغادرته البيت الأبيض، صوّت النواب بأغلبية 232 صوتًا مقابل 197 لصالح توجيه الاتّهام إلى الرئيس الذي من غير المتوقّع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ قبل انتهاء ولايته في 20 الجاري.
وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين "لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".
وبموجب الدستور فإن مجلس النواب يتهم الرئيس ومجلس الشيوخ يحاكمه. ولا بدّ من توافر غالبية الثلثين لإدانته وعزله.
وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترامب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحيث لم يصوّت سوى عضو جمهوري واحد الى جانب الديمقراطيين لإدانة الرئيس.

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مصراوي Masrawy

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