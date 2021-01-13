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ينبغي تأييد جميع الديموقراطيين و7 جمهوريين على الأقلّ لعزل الرئيس الأمريكي

سبق– الرياض : باشر مجلس النواب الأميركي الأربعاء التصويت على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ب"التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وتفصيلا، ووفق سكاي نيوز عربية، فإن 10 نواب جمهوريين قد صوتوا لصالح قرار عزل "ترامب"، فيما قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه لم يحسم قراره بعد بشأن التصويت لصالح عزل ترامب.

ينبغي أن يؤيّد جميع الأعضاء الديموقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين على الأقلّ قرار "العزل"، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

وكتب ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين "لم أتخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، اعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".

ومن جانبه، ذكر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي ترامب يتحمل المسؤولية عن الهجوم على مبنى الكونغرس وذلك بعد أن عارض مساءلة الرئيس.

وقال مكارثي، حليف ترامب الذي كرر مزاعمه التي لا تستند إلى أساس عن تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2020، "الرئيس يتحمل المسؤولية عن هجوم مثيري شغب غوغائيين يوم الأربعاء على الكونغرس".

وأضاف "كان يتعين عليه أن يندد على الفور بالغوغاء عندما شاهد ما جرى".