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مغردون عن قرار "التعليم عن بُعد": قرار حكيم.. فخطورة كورونا لا تزال قائمة

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مغردون عن قرار "التعليم عن بُعد": قرار حكيم.. فخطورة كورونا لا تزال قائمة مغردون عن قرار "التعليم عن بُعد": قرار حكيم.. فخطورة كورونا لا تزال قائمة
حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات من تجمعات المدارس

مغردون عن قرار

تفاعل عددٌ من نشطاء المنصات الاجتماعية مع إعلان وزارة التعليم استمرار التعليم عن بُعد لمدة 10 أسابيع في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بذلك في كل مراحل التعليم العام والجامعي والتقني، وفق الآلية السابقة.

وقال أولاً المعلم "عبدالله هزازي": "رأي سديد.. شكرًا حكومتنا الرشيدة، شكرًا وزارتنا الموقرة. وأسأل الله التوفيق لجميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والأسر المعطاءة. على بركة الله".

وشاركته المغرّدة "غيمة ومطر": "قرار سليم وحكيم في ظل ظروف هذا الوباء وخطورته وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات من تجمعات المدارس. التعليم عن بعد إلى الأسبوع العاشر في جميع مراحل التعليم العام والجامعي".

كما قالت "عفاف حمد": "ترم دراسي سعيد مليء بالجد والاجتهاد مختوم بالتفوق والتوفيق للطلبة، ورحلة عمل مكللة بالعطاء والإبداع للمعلمين والمعلمات". كما قال مغرّد: قرار سليم وفيه فائدة للحد من انتشار كورونا، خصوصًا أن الإصابات لا تزال تتأرجح، وكذلك الاستفادة اقتصاديًا فالقرار صائب، والمفروض الاختبارات النهائية عن بُعد أيضًا". وقال "سطام بن بندر": "ألف مبروك للطلاب والطالبات استمرار الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الثاني. أسأل الله لهم التوفيق".

وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه حرصًا من القيادة – حفظها الله – على سلامة منسوبي التعليم من ، وما تحقّق من نجاح للتعليم عن بعد؛ صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني. وأوضحت الوزارة آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442هـ في بيانٍ تفصيلي صدر تباعًا للقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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