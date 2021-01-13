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الفريق الانتقالي لبايدن: نأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد

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الفريق الانتقالي لبايدن: نأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد الفريق الانتقالي لبايدن: نأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد

مصراوي Masrawy

11:23 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

‏قال لفريق الانتقالي للرئيس جو بايدن، إن الرئيس المنتخب وفريقه يأخذون التهديدات الأمنية على محمل الجد، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وتابع الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان مساء الأربعاء، أن الرئيس المنتخب ونائبته يركزان على حماية أمن الشعب الأمريكي ومؤسساته.

وأضاف البيان وفقًا لشبكة "سي إن إن"‏ أن الفريق القادم يركز على إرساء أسس تسليم سلس للسلطة يضمن استمرار القيادة.

يشار إلى أن هناك تحذيرات من احتجاجات مسلحة قبل أيام قليلة من تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠ يناير.

وسيتم نشر ما لا يقل عن 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في واشنطن بحلول نهاية الأسبوع، واحتمال نشر أكثر من 5 آلاف للمساعدة في تأمين منطقة الكونجرس المعروفة بالـكابيتول.

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