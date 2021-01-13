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الحجر الصحي يعزل 3 ركاب بالمطار بسبب شهادات الحمى الصفراء

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الحجر الصحي يعزل 3 ركاب بالمطار بسبب شهادات الحمى الصفراء الحجر الصحي يعزل 3 ركاب بالمطار بسبب شهادات الحمى الصفراء

مصراوي Masrawy

11:28 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء 3 ركاب مصريين فور وصولهم من دار السلام على رحلة طيران بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الطيران القادمة من دار السلام، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 3 ركاب مصريين لشهادات التطعيم ضد العدوى، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.

تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف مؤمن عادل مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.

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