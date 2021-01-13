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واشنطن تفرض عقوبات على قائد أركان الحشد الشعبي ونائبه

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واشنطن تفرض عقوبات على قائد أركان الحشد الشعبي ونائبه واشنطن تفرض عقوبات على قائد أركان الحشد الشعبي ونائبه
وصفته بأنه شخصية إرهابية عالمية ومظلة قوية تدعمها إيران

قاسم سليماني يقبل رأس المحمداني الملقب بـ

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على زعيم ميليشيا عراقية مؤثر ونائب لمظلة قوية تدعمها إيران وتتألف من جماعات شبه عسكرية، ووصفته بأنه شخصية إرهابية عالمية وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً.. كان تحرك وزارة الخزانة الأمريكية ضد قائد أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، المعروف باسم أبو فدك، متوقعًا من العديد من المسؤولين العراقيين. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تتم فيها معاقبة مسؤول كبير في ميليشيا عراقية.

فقد عوقب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة الماضي بموجب قانون ماغنتسكي، واتُهم بانتهاك حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة. ويسمح القانون للولايات المتحدة باستهداف أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان والفساد.

أبو فدك، القيادي البارز في كتائب حزب الله المدعومة من إيران، هو أيضًا رئيس الحشد الشعبي بالإنابة، وهو الدور الذي تولاه بعد غارة جوية أمريكية في يناير الماضي في بغداد أسفرت عن مقتل نائب قائد الميليشيا أبو مهدي المهندس، وهو عضو مؤسس قوي في كتائب حزب الله والمهندس الرئيس للمجموعة الشاملة للجماعات شبه العسكرية.

بصرف النظر عن كونه عضوًا في كتائب حزب الله، التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "منظمة إرهابية مدعومة من إيران"، تزعم الولايات المتحدة أن أبو فدك يتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من أجل "إعادة تشكيل مؤسسات أمن الدولة العراقية الرسمية، بحيث تدعم، الأنشطة الإيرانية الخبيثة "، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان إن العناصر المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله، متورطة في أعمال عنف طائفية ومسؤولة عن هجمات ضد منشآت حكومية وبعثات دبلوماسية عراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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