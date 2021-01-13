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السياحة تطلق ترويجي لمبادرة "شتي في "

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السياحة تطلق فيديو ترويجي لمبادرة "شتي في مصر" السياحة تطلق ترويجي لمبادرة "شتي في "

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09:47 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ترويجي لمبادرة "شتي في " والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، على أن يتم تفعيلها بداية من 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير 2021.

وبحسب بيان اليوم، قد تم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر وتنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بسعر موحد، ذهابا وإيابا، يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنيه شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاث وأربع وخمس نجوم والتي ستطبق أسعارا تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة.

كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهاب وعودة شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:

- من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري، وإلى أسوان 1800 جنيه.
- من القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

وتم التاكيد خلال إطلاق هذه المبادرة على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

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