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خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة

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خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة
خلال جولة تفتيشية لـ"لجنة البدل" ومشاركة عددٍ من القطاعات الحكومية المعنية

خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة

غلقت لجنة البدل العسكرية ستة محال بالمحافظة وضبطت 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس برئاسة المحافظة ومشاركة عديد من القطاعات الحكومية؛ ممثلة في البلدية والشرطة وأمن الدولة والأمن العسكري وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

*وتأتي هذه الجولات* بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومتابعة محافظ خميس مشيط لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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