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المدير الفني لاتحاد القدم يزور برنامج الابتعاث في إسبانيا

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المدير الفني لاتحاد القدم يزور برنامج الابتعاث في إسبانيا

زار اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية، والتقى خلال زيارته بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، واطلع لوبيسكو على البرنامج المعد للاعبين والتدريبات اليومية، ومحتوى المحاضرات الفنية والتطويرية.

من جهته قال الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم: "بدأت في زيارة منتخبات الشباب منذ شهرين للوقوف على المواهب الصاعدة؛ ولهذا السبب أنا هنا في سالو لمتابعة لاعبي البرنامج الذين يزخرون بمؤهلات عالية وجميعهم موهوبون للغاية، لكن الموهبة وحدها لا تكفي بل يجب العمل مع التركيز العالي والإصغاء إلى المدربين، وأنا متأكد أن مستقبلهم سيكون مشرقًا سواء مع الوطني أو على صعيد الأندية".

وتأتي الزيارة في ضوء التعـاون المستمر بيـن إدارة البرنامـج والاتحاد السعودي لكرة القدم، لرسم خطة متكاملة لإعداد لاعبين محترفين ومؤهلين لخدمة الكرة تنفيذًا لأهداف البرنامج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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