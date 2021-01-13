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يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات

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السيسي يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات

مصراوي Masrawy

05:51 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء بحري حسام الدين قطب مساعد القوات البحرية للشئون الفنية، واللواء بحري محمد إبراهيم رئيس شعبة التسليح البحري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

وقد ثمن الرئيس التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن، بينما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسن بالفرص الواعدة للاستثمار المباشر في ، خاصةً مع جهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها المصرية، وتحسن مناخ الأعمال.

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