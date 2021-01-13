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حبس الفتاة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

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حبس الفتاة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان حبس الفتاة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

05:34 م الأربعاء 13 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس فتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تسببها في مقتل شقيقها إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة بينهما داخل منزل الأسرة بالحي العاشر دائرة ثانٍ العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر.

تبين من التحريات، نشوب مشادة بين الطفلة "ميادة" 17 عامًا، وشقيقها الأصغر "محمد" 15 عامًا، وتطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهى بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها بالخطأ، جرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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