غلق 5 موانئ في السويس بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

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مصراوي Masrawy

السويس – حسام الدين أحمد:

تأثرت 5 موانئ بحرية في السويس مطلة على الخليج، اليوم الأربعاء، بموجة الطقس المصحوبة بزيادة في نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

وقررت غرفة عمليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غلق ميناءي الأدبية والسخنة أمام حركة الملاحة، بسبب نشاط الرياح وتقلبات الطقس.

وقال مصدر ملاحي إن سرعة الرياح بمنطقة خليج السويس تجاوزت 22 عقدة بحرية، مع ارتفاع الأمواج تراوح بين مترين إلى 3 أمتار.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، غلق ميناء نويبع بجنوب سيناء، وبورتوفيق والزيتيات في السويس، أمام حركة الملاحة، مع وقف العائمات وعدم مغادرتها الأرصفة حرصًا على الممتلكات العامة والخاصة.

كما أثرت الرياح على صيد الأسماك، إذ جرى غلق ميناء الأتكة المخصص لسروح وعودة عائمات الصيد بخليج السويس.

وقال عمرو عمارة، شيخ الصيادين في السويس، إن خليج السويس والبحر الأحمر، يتعرضان لنوة المربعات "الشولة" في الوقت الحالي هي نوه يصاحبها ارتفاع في الأمواج، وهو تأثير مرتبط بسرعة الرياح واتجاهها وتوزيعات الضغط الجوي، فضلًا عن حركة المد والجذر البحري.

وحذر "عمارة" الصيادين من الإبحار خلال نشاط النوة، ونصح الصيادين بالتوقف عن أعمال الصيد خلال نشاط الرياح مع ترك المركب أو لنش الصيد وتوجيه ناصيتها في اتجاه الرياح، وهو ما يجنبهم تأثيرها القوي، مع إشغال مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية.