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محافظ بني سويف يُسلم قيمة دواء شهر لأسرة الطفل المصاب بخلل في الجهاز المناعي

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محافظ بني سويف يُسلم قيمة دواء شهر لأسرة الطفل المصاب بخلل في الجهاز المناعي محافظ بني سويف يُسلم قيمة دواء شهر لأسرة الطفل المصاب بخلل في الجهاز المناعي

مصراوي Masrawy

05:19 م الأربعاء 13 يناير 2021


بني سويف-حمدي سليمان:

سلّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قيمة شهر واحد من الدواء المطلوب لحالة الطفل المصاب بخلل بالجهاز المناعي، لحين توفير الدواء عن طريق إدارة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، وذلك لتخفيف العبء عن والد الطفل الذي تسبب المرض في وفاة 4 أبناء له قبل ذلك.

جاء ذلك خلال استقباله لأسرة الطفل بمكتبه، اليوم الأربعاء، في حضور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، واطمأن المحافظ على الطفل بعد معرفة حالته المرضية من واقع التقارير الطبية للاستشاريين المتخصصين.

واستمع المحافظ لوالد الطفل وظروفه الاجتماعية التي مر بها خلال السنوات الماضية، وفقدانه لأبنائه الأربعة، وخوفه من فقد ابنه الوحيد بنفس المرض، وأعرب عن سعادته باهتمام المحافظ بحالته، وسرعة الاستجابة، ومتابعته الشخصية لحالة نجله وتواصله الدائم، قائلًا "أنا اطمنت من ساعة المحافظ ما سأل علينا وأمر بمتابعة حالة ابني، واطمنت إن بلدي بتراعيني ومش سيباني في ظروفي الصعبة، كل الشكر للرئيس والمحافظ".

وحرص المحافظ على طمأنة والد الطفل، قائلًا له "إحنا كلنا معاك وجنبك ومش هنسيبك لغاية ابنك مايشفيه المولى عز وجل، ودا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون قريبين من المواطنين ومعهم في كل ظروفهم المعيشية، وقريبًا سنوفر العلاج بانتظام من وزارة الصحة، ونبحث علاج الحالة خارج إذا تطلب الأمر لذلك".

وجدد محافظ بني سويف تكليفه لوكيل وزارة الصحة بأن يتابع الحالة شخصيًا، ويطلعه على مستجدات الحالة أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه يجري التواصل مع أكثر من جهة مختصة في مقدمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي وإدارة العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، لدراسة الحلول والبدائل المتاحة مع دراسة الإمكانية لو تطلب الأمر لعلاجه بالخارج على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع الجمعية التي كانت توفر الدواء له قبل ذلك لإمكانية الاستمرار في توفيره، وغيرها من الحلول والبدائل المطروحة.

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