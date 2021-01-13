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وكيل الأزهر: نرحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن

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وكيل الأزهر: نرحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن وكيل الأزهر: نرحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 13 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن مؤسسة الأزهر ترحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف، خلال استقباله اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، أن الأزهر يدعم كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه، أكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الأزهر من أهم المؤسسات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في خلق بيئة آمنة داخل هذا الوطن، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

وعقب اللقاء، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان :"لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية"، بحضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، ناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية بما يحافظ على المال العام، ويمكن من تحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

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مصراوي Masrawy

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