القوات المسلحة تنظم احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية (ISO) للكلية الجوية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية (ISO) من شركة (IAS) الأمريكية للكلية الجوية، والتي جاءت تتويجاً لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة والدعم الذي توليه للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع نائباً عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين لعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من قادة الكلية الجوية السابقين، وعدد من رؤساء الجامعات المدنية المصرية.

بدأ الاحتفال بكلمة مدير الكلية الجوية، أكد خلالها على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمي استنادا إلى الأسس العلمية المدروسة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء شركة (IAS) الأمريكية المانحة لشهادات الاعتماد الدولية بالمستوى المتميز للكلية الجوية، وما تتضمنه من تخصصات متطورة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية بما يؤهلها للوصول إلى درجة الريادة في مختلف المجالات التخصصية الجوية.

وفي نهاية الاحتفال، تم منح شهادات الأيزو للكلية الجوية، وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من جهد من أجل حصول الكلية على تلك الشهادات الدولية المرموقة.

يأتي ذلك تتويجا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، وتشجيع الجهود ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المستمر.​