أخبار عاجلة

أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات -
إسبانيا تسجل 84 ألف إصابة بكورونا في أعلى حصيلة أسبوعية -
والي غرب دارفور: نحتاج لمزيد من التعزيزات العسكرية للسيطرة على الأوضاع -
خلافات تركية يونانية حول جدول أعمال المحادثات الاستكشافية -
أمريكا تعتزم فرض عقوبات على شركة مشاركة في مشروع "نورد ستريم2" -
رسميا| جمعية 6 أكتوبر تدير شاطئ النخيل لمدة 5 سنوات.. تعرف على الشروط -
إطلاق اسم الشهيد مجند ربيع فتحي على مدرسة ببني سويف -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد تجهيزات عيادة مضمار الهجن العالمي بشرم الشيخ -
الدكتور خالد جمال وكيلاً لوزارة الصحة في القليوبية -
ختام فعاليات مهرجان الهجن الخاص بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار شرم الشيخ (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية تحذر مواطنيها من السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا بعد

Print
الداخلية السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا بعد الداخلية تحذر مواطنيها من السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا بعد

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، بأنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير الجاري بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم وحرصًا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تحذى المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

ودعت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك . وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان اتفاق السلام في قره باغ

وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان اتفاق السلام في قره باغ

شبكة عيون الإخبارية