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بتكلفة 360 مليارا.. يستعرض اتفاق إنشاء منظومة قطار كهربائي سريع

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بتكلفة 360 مليارا.. السيسي يستعرض اتفاق إنشاء منظومة قطار كهربائي سريع بتكلفة 360 مليارا.. يستعرض اتفاق إنشاء منظومة قطار كهربائي سريع

مصراوي Masrawy

05:13 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- مصراوي:

استعرض الرئيس عبدالفتاح الاتفاق النهائي لقيام شركة (سيمنز) العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، بدءاً بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء جو كايسر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة (سيمنز)، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن كايسر نقل إلى الرئيس السيسي تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معرباً عن اعتزازه وشركة (سيمنز) العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، امتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة الرئيس لخدمة الشعب المصري، وهي المشروعات التي صنعت تاريخاً مشرفاً للشركة في المنطقة والعالم.

بدوره، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معرباً عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة (سيمنز) والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط، ومؤكداً أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع (سيمنز) في نظم النقل الحديثة.​

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