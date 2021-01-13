الأزهر يقرر تعديل درجة النجاح في المواد الثقافية لطلاب الشهادة الثانوية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، تعديل درجة النجاح في المواد الثقافية لطلاب الشهادة الثانوية لتكون "الدرجة الصغرى" 50% بدلا من 40%.

ونص قرار الأزهر الشريف، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على احتساب الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع لطلاب العلوم الإسلامية بالشهادة الثانوية، بدءا من العام الدراسي الجاري.

كما نص القرار، على أن يتم التطبيق بدءا من العام الدراسي الجاري على الصفين الأول الثاني والمستجدين بالشهادة الثانوية بقسميها علمي وأدبي.

وطالب الأزهر الشريف، جميع القطاعات بضرورة اتخاذ اللازم نحو إذاعة القرار على الإدارات التعليمية بالمعاهد، وإخطار الطلاب بها.