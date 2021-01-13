القوى العاملة: تعيين 391 شاباً بالأقصر بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر عيَّنت 391 شابًّا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 984 شابًّا؛ منهم 22 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 203 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة؛ منها شهادة لذوي القدرات.

وأوضح سعفان أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًّا وصحيًّا؛ منها منحتا زواج بـ6 آلاف جنيه، و4 منح مواليد بـ8 آلاف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 139 عاملًا وعاملة، بإجمالي 70 ألفًا و33 جنيهًا.

وتلقَّى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 177 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة، وإعادة التفتيش على 147 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، وعمل دورة تدريبية أخرى في التفصيل والحياكة، وفي مجال التبريد والتكييف، كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتلقت المديرية 28 شكوى عمالية؛ تم تسوية اثنين منها وديًّا، وإحالة 16 شكوى منها إلى المحكمة العمالية وجهات أخرى للاختصاص، و10 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 314 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.​