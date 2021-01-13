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وكيل أول مجلس النواب السابق يهنئ الجبالي وسعد وأبو العينين برئاسة ووكالة البرلمان

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وكيل أول مجلس النواب السابق يهنئ الجبالي وسعد وأبو العينين برئاسة ووكالة البرلمان وكيل أول مجلس النواب السابق يهنئ الجبالي وسعد وأبو العينين برئاسة ووكالة البرلمان

مصراوي Masrawy

05:07 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، نقيب الأشراف، المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

وتقدم السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، بالتهنئة للمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبوالعينين، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.

وقال وكيل أول مجلس النواب السابق: "أتمنى لمجلس النواب الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاءً، التوفيق والنجاح، وأن أرى أفضل بلاد العالم، وأن ينعم شعب مصر العظيم بالتنمية والمشروعات والناتج القومي الذي يستحقه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح ".

ودعا الشريف، الله عز وجل، أن يُعين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وجميع مؤسساتها الوطنية الوطنية العريقة، من كل مكروه وسوء.

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