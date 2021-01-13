السبت.. انطلاق فعاليات معرض أوكازيون بمحافظة قنا

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قال محمد سامي سليمان، أمين صندوق الغرفة التجارية بدمياط، إنه جرى اتخاذ جميع الاستعدادات لتنظيم معرض "أوكازيون" للأثاث الدمياطي بمحافظة قنا في الفترة من يوم 16 يناير الجاري وحتى منتصف فبراير.

أضاف سليمان، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى اختيار العارضين من صغار الصناع بمعروضات عالية الجودة، وأسعار مخفضة تشجيعا لأبناء قنا والمحافظات المجاورة.

وأكد على أن الغرفة التجارية تواصل إقامة المعارض التسويقية للاثاث الدمياطي في صعيد مصر، من أجل فتح أسواق جديدة للصانع الدمياطي من ناحية، وتقديم خدمة لأبناء الصعيد بوصول الأثاث الدمياطي الشهير إلى أماكنهم توفيرا لنفقات النقل.