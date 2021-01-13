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شارك في المقاومة الشعبية.. وفاة الفدائي أحمد العطيفي بالسويس

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مصراوي Masrawy

04:55 م الأربعاء 13 يناير 2021

السويس – حسام الدين أحمد:

توفي الفدائي أحمد عطيفي أحد أبطال المقاومة الشعبية في السويس، وعضو منظمة سيناء العربية بعد صراع طويل مع المرض.

كان الفدائي أحمد العطيفي تعرض لوعكة صحية قبل فترة، ونقلته أسرته على إثرها للعلاج في إحدى مستشفيات القاهرة، وظل يتلق العلاج عدة أشهر داخل المستشفى إلى أن فاضت روحه اليوم الأربعاء عن عمر 76 عام، بعد صراع مع المرض.

وكان العطيفي انضم لمنظمة سيناء العربية عقب نكسة يونيو 1967، وشارك في عدة عمليات استطلاع خلف خطوط العدو، وقاد أحد المجموعات الأربعة التي نفذت عملية وضح النهار في نوفمبر 1969، والتي تكبد فيها العدو خسائر كبيرة، مع اسر ضابط إسرائيلي.

كما قاد إحدى المجموعات في الدفاع عن مدينة السويس في 24 أكتوبر 1973 ونجح مع الفدائيين في تكبيد العدو خسائر فادحة وإفشال محاولاته في احتلال السويس والتقدم نحو القاهرة.

ونعت أبنة العطيفي والدها عبر صفحتها بموقع الفيسبوك، وقالت إنه سيتم دفنه بمقابر العائلة بمنطقة العبور شرق القاهرة.

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