القضاء الإداري يلزم "السياحة" باستعادة مبالغ رسوم تكرار العمرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكما بإلزام وزارة السياحة بأن ترد المبالغ الذي سددها أحد المعتمرين كرسوم لتكرار العمرة، في الدعوي التي حملت رقم 10680 لسنة 74ق، والمقامة من الهيثم هشام سعد المحامي، باستعادة الأموال التي سددها موكلة هاني عبد الله الدسوقي.

وقال الهيثم هاشم سعد المحامي والناشط الحقوقي، إن حكم المحكمة تضمن قبول الدعوى المرفوعة من موكله، وألزمت وزارة السياحة برد المبلغ الذي سبق وسدده موكله عام 2019م كرسوم لأدائه لتكرار شعيرة العمرة.

وأضاف سعد أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى الدعوى التي رقم 26543، والتي سبق ورفعها مطالبا فيها بإلغاء قرار وارزة السياحة بفرض رسوم على من سبق له أداء شعيرة العمرة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.

وجاء في قرار المحكمة أن إلغاء قرار وزارة السياحة قد جعل قرار الجهة الإدارية بتحصيل رسوم العمرة يستند إلى ما هو ليس بحق لها، بما يتعين عليها رده. الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدي المبلغ الذي سبق تحصيله كرسوم لتكرار العمرة.