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"بسبب كورونا".. كوريا الجنوبية تمنح إقراجًا مشروطًا لـ900 سجين

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"بسبب كورونا".. كوريا الجنوبية تمنح إقراجًا مشروطًا لـ900 سجين "بسبب كورونا".. كوريا الجنوبية تمنح إقراجًا مشروطًا لـ900 سجين

مصراوي Masrawy

04:56 م الأربعاء 13 يناير 2021

سول - أ ش أ

قررت الكورية الجنوبية منح الإفراج المشروط لـ900 سجين غدًا الخميس، في خطوة لمنع انتشار (كوفيد-19) في المرافق الإصلاحية في البلاد.

وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء - حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "من الضروري التخفيف من ازدحام المنشآت الإصلاحية، من أجل الاستجابة المستقرة والسريعة لتفشي كوفيد-19 في تلك المنشآت".

وقد قامت العدل الكورية الجنوبية بزيادة عدد النزلاء المؤهلين للإفراج المشروط عن طريق تخفيف ﺷروط اﻹﻓراج أمام المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والذين يعانون من أمراض كامنة، وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة مثل كبار السن.

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مصراوي Masrawy

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