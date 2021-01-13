"الجبير" يتلقّى اتصالًا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

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وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يودع سفير العراق لدى المملكة

تلقّى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى ونيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

ونقل وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف تحيات وزير الخارجية وتثمينه للجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا له كل التوفيق والسداد، ولجمهورية العراق الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.وزير الدولة للشؤون الخارجية