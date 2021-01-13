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نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل من منصبه

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نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل ترامب من منصبه نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل من منصبه
في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب

نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل ترامب من منصبه

أعلن مايك بينس؛ نائب الرئيس الأمريكي، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ يوم الثلاثاء، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ 25 لعزل الرئيس دونالد من منصبه.

وقال بينس في الرسالة: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وقال بينس في رسالته "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب، في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس، إلى أن "تفعيل التعديل الـ 25 لتنحية الرئيس ترامب ليس في مصلحة البلاد، ولا الدستور"، داعياً الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد.

وكانت بيلوسي؛ قد دعت بينس؛ في وقت سابق، إلى تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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