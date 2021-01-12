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بعد انعقاد 12 ساعة.. رفع أولى جلسات مجلس النواب

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بعد انعقاد 12 ساعة.. رفع أولى جلسات مجلس النواب بعد انعقاد 12 ساعة.. رفع أولى جلسات مجلس النواب

مصراوي Masrawy

11:32 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أولى جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021 - 2026)، بعد انعقاد دام ١٢ ساعة متواصلة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء، لإعلان تشكيل اللجان النوعية الـ25 للمجلس.

وطالب جبالي من النواب ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباحا، وكذلك الإسراع بكتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وشهدت الجلسة اليوم، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتئجة انتخاب المجلس الحالي.

وشهد المجلس أيضا انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين.

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